Две компании из Подмосковья вошли в число победителей конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

Две подмосковные компании вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, который был организован Министерством труда и соцзащиты РФ.

В конкурсе приняли участие организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики. Всего было подано 745 заявок от организаций из 72 субъектов РФ. Из них отобрали 685 заявок.

В финальный этап членами экспертного совета были отобраны 93 заявки от организаций из 35 субъектов РФ. По итогам финального этапа победителями определены 84 организации из 35 регионов.

Подмосковная ГК «Урбантех» с практикой «Практика инклюзивного трудоустройства людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат IT-компании» победила в номинации «Трудоустройство особых категорий молодежи». Технический центр «ВОЛИН» с практикой «Подготовка автомехаников на базе предприятия» победила в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места».