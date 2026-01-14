Две купели будут работать в Крещение Господне в Балашихе

Две купели для традиционных крещенских омовений организуют в Балашихе в праздник Крещения Господня. Места купаний оборудуют с учетом требований безопасности и комфорта для жителей.

Первая купель расположена у храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет. Освящение купели пройдет 18 января в 11:30. Окунуться в освященную воду можно будет с 11:30 18 января до 02:00 19 января, а также 19 января с 9:00 до 16:00.

Вторая купель будет работать на правом берегу реки Пехорки рядом с водно-спасательной станцией на Солнечной улице. Освящение купели пройдет 18 января в 21:00. Окунуться можно будет до 18:00 19 января.

Праздничные богослужения, посвященные Крещению Господню, пройдут во всех храмах Балашихи.

В местах проведения крещенских купаний будет организовано усиленное дежурство спасателей, сотрудников МВД и скорой медицинской помощи. Также к обеспечению порядка и безопасности привлекут народную дружину и представителей общественных организаций.