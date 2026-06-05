Агроном Павел Лагута в беседе с aif.ru посоветовал дачникам в июне обработать садовые деревья раствором мочевины, чтобы поддержать растения в период активного формирования завязей и роста зелени. По его словам, такая подкормка насыщает деревья азотом, однако требует предельной осторожности: если на ветках уже распустились молодые листья, слишком высокая концентрация может вызвать ожоги и пятна, ослабляющие растение.

Специалист назвал самый безопасный вариант для зеленой листвы: две столовые ложки мочевины без горки на десять литров воды. При этом косточковые культуры — вишня, слива и абрикос — отличаются особенно нежной листвой, поэтому на тот же объем воды им требуется всего 15–30 граммов мочевины. Агроном подчеркнул, что опрыскивать деревья нужно вечером или в пасмурную погоду, поскольку в жару и под прямым солнцем риск ожогов резко возрастает.