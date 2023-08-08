Две маленькие девочки госпитализированы с черепно-мозговыми травмами после урагана под Смоленском

Как сообщается в соцсетях, два ребенка (2011 и 2022 года рождения) пострадали в результате нарывшего Смоленскую область в понедельник, 7 августа, урагана. В настоящее время за их жизнь борются медики.

Глава региона Василий Анохин проинформировал, из-за отключения ряда подстанций в Смоленской области несколько тысяч человек отключены сейчас от электроснабжения.

«На данный момент в регионе отключена 281 трансформаторная станция, без электричества остаются 12 тысяч человек», - написал Анохин в своем аккаунте.

Также со здания ДК железнодорожников в Смоленске полностью снесло крышу. Разбушевавшаяся стихия повалила 125 деревьев и повредила более десятка автомобилей. В настоящее время устранением последствий урагана занимаются местные коммунальные службы. Пострадавшие автолюбители подсчитывают убытки.