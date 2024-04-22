Две матери годами ищут тела дочерей под Белгородом

18-летняя Екатерина Кузьмина и 25-летняя Наталья Малахова пропали с разницей в два года в Белгородской области. Как пишет KP.RU , спустя несколько лет поиски так и не дали результаты, однако матери девушек не теряют надежды.

Наталья пропала в ноябре 2016 года, Екатерина - в 2014-м. Именно пропажа дочерей объединила двух матерей, которые до сих пор ведут поиски. Девушки пропали в одном и том же районе и обе после гостей у некоего Михаила Саплинова. Это 25-летний бывший сотрудник полиции, который до последнего отрицал причастность к исчезновению девушек.

Однако в итоге экс-правоохранитель был отправлен за решетку. Он признался в убийстве и изнасиловании обеих горожанок, однако тела так и не нашли. Заключение развязало язык осужденному. По его словам, тела он прятал на балконе, вывозил и закапывал.

«Хотел изначально в район водохранилища, но потом вспомнил, что надо проезжать пост ГАИ. В районе памятника 17 героям ушел налево. И в этом месте я ее закопал. Уложил калачиком. Яма получилась как воронка, непутевая… То есть прямо не положишь, а только калачиком. Пришлось изворачиваться», — рассказал про убийство Наташи Саплинов.

Указанные убийцей места обыскали и перекопали уже неоднократно, но тел девушек так и не нашли. По сей день не останавливаются поиски, к которым подключили спецтехнику.

Ранее сообщалось, что тело пожилой женщины обнаружили недалеко от СНТ в Электростали.