Две минуты и копейки: домашний способ освежить обувь, о котором молчат производители

Переменчивая погода Московской области с вечными лужами и высокой влажностью превращает просушку обуви в настоящую проблему. Внутри кроссовок и ботинок создается идеальная среда для бактерий, и уже через пару дней даже новая пара начинает неприятно пахнуть. Вместо того чтобы тратиться на магазинные дезодоранты, эксперты City Magazine, на которых ссылается REGIONS , предлагают проверенный домашний способ с обычным рисом.

Как поясняют авторы рецепта, главная проблема кроется не в самом запахе, а в сырости. Покупные спреи в большинстве случаев лишь маскируют неприятный аромат, никак не воздействуя на причину. Сухой рис, по их словам, работает как мощный природный абсорбент — он буквально вытягивает влагу из стелек и труднодоступных мест в мыске обуви. Преимуществ у этого метода несколько. Рис впитывает воду, лишая грибки и бактерии среды обитания. При этом натуральные компоненты не вызывают аллергии и не портят материал. А себестоимость такого средства, как отмечается, составляет копейки, а использовать его можно многократно.

Чтобы не просто высушить, но и продезинфицировать обувь, советуют добавлять в рис эфирные масла. Для жителей региона, которые проводят много времени в пути до Москвы и обратно в закрытой обуви, это особенно актуально. Лучшими антисептиками, по данным источника, считаются масла чайного дерева и эвкалипта — они убивают грибок. Мята и лимон дарят ощущение свежести на весь день, а лаванда убирает резкий запах пота и успокаивает кожу стоп.

Сам процесс создания освежителя занимает не больше двух минут. Потребуется пара старых чистых хлопковых носков или небольшие тканевые мешочки. Внутрь насыпают по 3-4 столовые ложки сухого белого риса, затем капают прямо на крупу 10-15 капель эфирного масла. Мешочек плотно завязывают узлом и помещают глубоко в обувь на всю ночь.

Рис впитывает воду, лишая грибки и бактерии среды обитания. Натуральные компоненты не вызывают аллергии и не портят материал обуви. Себестоимость такого средства — копейки, а использовать его можно многократно.

Полезный совет от экспертов: если обувь промокла под сильным ливнем, сначала ее нужно просушить с помощью специальной сушилки или набив бумагой, и только потом класть рисовые мешочки. Такие саше можно использовать неограниченное число раз. Когда аромат становится слабее, достаточно капнуть на рис свежую порцию эфирного масла — и средство снова готово к работе.

Специалисты также рекомендуют не забывать о профилактике. Чтобы обувь не приобретала стойкий неприятный запах, стоит носить носки из натуральных материалов (хлопок, лен, бамбук), которые лучше впитывают влагу и позволяют коже дышать. Синтетика, напротив, создает парниковый эффект и усугубляет проблему.

Еще один лайфхак: если риса под рукой не оказалось, его можно заменить пищевой содой или сухим кошачьим наполнителем на основе силикагеля — они тоже отлично впитывают влагу. Сода вдобавок нейтрализует запахи и обладает легким антибактериальным действием. Но в отличие от риса, соду после использования придется вытряхивать и не получится применять повторно.

Для усиления эффекта обувь перед обработкой можно проморозить — положить в полиэтиленовый пакет и отправить в морозилку на несколько часов. Низкие температуры убивают большинство бактерий и грибков. Правда, этот способ подходит только для обуви из материалов, которые не боятся мороза — замша и нубук могут пострадать. А вот кожа, резина и синтетика переносят заморозку без последствий.