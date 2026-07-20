По его словам, более короткий отдых не позволяет организму восстановиться и способен спровоцировать обострение хронических заболеваний, упадок сил, снижение иммунитета, повышенную нагрузку на сердце и сосуды, а также рост тревожности. Качественный и продолжительный отпуск, напротив, положительно сказывается на продолжительности жизни, поскольку психическое состояние напрямую влияет на соматику, настроение и уровень стресса. Дробление отпуска, даже если в сумме за год наберется месяц, врач считает неполноценным: человек не успевает забыть о рутинных проблемах, отключиться от работы, конфликтов и необходимости рано вставать.