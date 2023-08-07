Две новые детские площадки открыли в Коломне

В подмосковной Коломне открыли две новые площадки для детей. Об это рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Новые комплексы для детских игр установили в рамках губернаторской программы.

Так, новые площадки появились во дворе двух домов на улице Октябрьской революции и в микрорайоне Щурово. Родители ребят уже успели оценить новые благоустроенные места, где можно погулять с ребенком.

Площадь новых зон для детских игр составляет три сотни «квадратов», покрытых специальной резиновой крошкой, которая делает активный детский досуг безопаснее. Помимо уже привычных горок и качелей, для самых маленьких оборудовали песочницы, для юных любителей спорта есть турники. А для родителей, бабушек и дедушек установили комфортные диваны и лавочки.

Отметим, что за 2023 год в городском округе Коломна построили семь новых площадок. Замглавы администрации муниципалитета Людмила Мордовская отметила, что программа Андрея Воробьева реализуется здесь с 2013 года. За последнее пятилетие в округе было установлено почти 30 новых площадок для самых юных жителей муниципалитета.