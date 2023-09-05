Две новые мемориальные доски появились в Мытищах

В подмосковных Мытищах прошло торжественное открытие двух мемориальных досок, которые посвящены выдающимся жителям муниципалитета. Об этом рассказали в социальных сетях администрации округа.

Одна из них установлена на фасаде Центра культуры «Подмосковье» и посвящена Герою Социалистического Труда Николаю Боханову. В 60-е годы прошлого столетия он возглавил семь текстильных предприятия, в том числе и фабрику «Пролетарская победа» в Пироговском. Боханов был руководителем мытищинских фабрик более двух десятков лет и не оставил родное предприятия, даже когда ему предлагали должность замминистра легкой промышленности СССР.

Мемориальную доску Николая Боханова открыли глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и и Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР и обладательница Ордена Трудового Красного Знамени Галина Ивановская. Глава муниципалитета также призвала горожан не забывать почетных жителей и учиться на их богатом опыте.

Вторая доска теперь расположена на здании жилого дома в микрорайоне Леонидовка и посвящена Герою СССР Николаю Быкасову - летчику истребителю, который больше десяти лет прожил в доме, где теперь увековечена память о нем. Во время войны 1941-1945 годов он выполнил почти четыре сотни боевых вылетов, лично сбил более 20 вражеских самолетов. Доску в честь героя войны открыл первый замглавы городского округа Мытищи Олег Сотник и депутат местного Совета Виктор Сошин.