Две новые поликлиники откроют в Ленинском округе в 2025 году ⠀

Открытие двух новых поликлиник запланировано на 2025 год в Ленинском округе. Учреждения строятся в микрорайоне Сапроново и на территории жилого комплекса «Пригород Лесное». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Поликлиника в Сапроново рассчитана на 750 посещений в смену. Площадь объекта составит около десяти тысяч квадратных метров. Здесь будут оказывать медпомощь детям и взрослым. Объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и будет соответствовать установленным в области стандартам.

В учреждении обустроят отделения терапии и педиатрии, реабилитации, диагностики, травматологии, а также кабинеты узких специалистов, прививочный пункт, зоны ожидания.

«Это учреждение - долгожданное для жителей города. На сегодняшний день в Видном функционируют одна взрослая и одна детская поликлиники, они работают с превышением нагрузки», - приводятся слова ВРИП главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Ленинский ]

Вторая поликлиника рассчитана на тысячу посещений в смену - 500 взрослых и столько же детей. В ней также обустроят все необходимые помещения и установят современное медицинское оборудование.

Также сообщается, что в этом году в муниципалитете были открыты два новых учреждения здравоохранения — поликлиника в «Восточном Бутово» и женская консультация в «Пригороде Лесное».