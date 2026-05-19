Две операции за полторы недели и возвращение с того света: липецкие хирурги спасли пациента после клинической смерти

Хирурги Липецкой областной больницы провели две сложнейшие операции мужчине, поступившему в состоянии клинической смерти. Как сообщил в своих соцсетях глава региона Игорь Артамонов, медикам сначала пришлось реанимировать пациента, а затем в течение полутора недель выполнить вмешательства на сонной артерии и на сердце.

По словам Артамонова, обе операции прошли успешно, и больного уже перевели из реанимации в обычную палату. Губернатор подчеркнул, что еще год назад пациента с такими диагнозами пришлось бы везти в столицу, но теперь в регионе есть и оборудование, и кадры. Центр кардиохирургии открылся на базе областной больницы по его поручению всего полгода назад, и если поначалу врачи выполняли одну-две операции на открытом сердце в неделю, то сегодня такие вмешательства идут ежедневно.

Команда выросла, и специалисты разных отделений работают вместе, что позволяет закрывать сразу несколько опасных диагнозов за одно вмешательство. Артамонов поблагодарил докторов за талант, мастерство, собранность и любовь к людям, отметив, что на такое способен не каждый.