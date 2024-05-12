Две пары из Подмосковья поженились сегодня в рамках массовой свадьбы

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль, который продлится до конца следующей недели. Так, ключевым событием первого дня стала самая массовая свадьба — на Главной уличной сцене. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Отмечается, что поженились более 150 пар со всей страны, а из нашего региона зарегистрировали свой брак две пары. Для семейных пар из Подмосковья также прошла экскурсия по стенду Московской области в 75 павильоне, там они приняли участие в тематической свадебной викторине. Молодожены с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, по итогам которой получили памятные подарки.