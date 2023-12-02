Две переоборудованные для поражения наземных целей украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем

Как сообщили в Минобороны РФ, боевые расчеты ПВО выявили и уничтожили в небе над Азовским морем две украинские ракеты С-200. Отмечается, что зенитные снаряды были переоборудованы для поражения наземных целей.

«2 декабря около 18.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации», - приводится в сообщении российского обороного ведомства.

Стоит отметить, что это не первая попытка ВСУ атаковать российскую территорию при помощи передаланых зенитных ракет. Последняя С-200 была сбита ПВО над Джанкоем в минувшем октябре.