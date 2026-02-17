Две полосы перекрыты: авария заблокировала движение на Большеохтинском мосту Петербурга

Серьезное дорожно-транспортное происшествие на Большеохтинском мосту в час пик парализовало движение в направлении центра города. По словам очевидца, столкнулись два автомобиля китайского производства — кроссовер Chery врезался сзади в другой «китаец», после чего его развернуло поперек проезжей части, пишет « Фонтанка ».

Авария перекрыла сразу две полосы из трех, заблокировав проезд. Единственной свободной осталась третья, реверсивная полоса, что моментально спровоцировало многокилометровые заторы. Очевидец предупредил водителей о серьёзных затруднениях и посоветовал выбирать пути объезда.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы скопились на всех подходах к переправе. Наиболее сложная ситуация со стороны Красногвардейского района — в Комаровском проезде, на Комаровском мосту и Большеохтинском проспекте. Из центра плотнее всего движение на Тульской улице.