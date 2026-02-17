Две полосы перекрыты: авария заблокировала движение на Большеохтинском мосту Петербурга
ДТП на Большеохтинском мосту в Петербурге собрало многокилометровые пробки
Серьезное дорожно-транспортное происшествие на Большеохтинском мосту в час пик парализовало движение в направлении центра города. По словам очевидца, столкнулись два автомобиля китайского производства — кроссовер Chery врезался сзади в другой «китаец», после чего его развернуло поперек проезжей части, пишет «Фонтанка».
Авария перекрыла сразу две полосы из трех, заблокировав проезд. Единственной свободной осталась третья, реверсивная полоса, что моментально спровоцировало многокилометровые заторы. Очевидец предупредил водителей о серьёзных затруднениях и посоветовал выбирать пути объезда.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы скопились на всех подходах к переправе. Наиболее сложная ситуация со стороны Красногвардейского района — в Комаровском проезде, на Комаровском мосту и Большеохтинском проспекте. Из центра плотнее всего движение на Тульской улице.