Две популярные добавки снижают воспаление и защищают сердце: специи из магазины оказались лучше аптечных таблеток

Куркумин и пиперин усиливают противовоспалительный эффект

Ученые пришли к выводу, что сочетание куркумина и пиперина оказывает выраженное влияние на снижение воспалительных процессов в организме. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, основано на анализе 20 научных работ с участием пациентов с различными заболеваниями, включая метаболический синдром и сердечно-сосудистые патологии.

В большинстве случаев у участников, принимавших эту комбинацию добавок, фиксировалось снижение ключевых маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок и интерлейкин-6. Одновременно отмечалось улучшение показателей окислительного стресса, который связан с развитием хронических заболеваний.

Положительное влияние на обмен веществ и уровень сахара

Анализ показал, что у пациентов с нарушениями обмена веществ наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови и улучшение чувствительности к инсулину. Также фиксировалось уменьшение уровня триглицеридов и «плохого» холестерина, что указывает на комплексное воздействие добавок на метаболическое здоровье.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

У людей, перенесших инфаркт или хирургическое вмешательство на сердце, отмечалось снижение признаков повреждения тканей. Это свидетельствует о возможной защитной роли комбинации куркумина и пиперина в восстановлении сердечной функции.

Безопасность и необходимость дальнейших исследований

Исследователи сообщили, что добавка в целом хорошо переносилась участниками и не вызывала серьезных побочных эффектов. При этом подчеркивается, что для окончательных выводов необходимы более масштабные и длительные исследования, которые позволят подтвердить полученные результаты.