Живой диалог с властью: химчане встретятся с администрацией 25 марта

Жителей городского округа Химки приглашают на открытую встречу с представителями местной администрации и профильных служб, сообщила администрация. В формате живого диалога горожане смогут не только задать волнующие вопросы, но и предложить собственные идеи по развитию территории.

Мероприятие состоится во вторник, 25 марта, с 18:00 до 20:00. Площадкой для общения станет школа «Лидер», расположенная по адресу: улица Германа Титова, дом 16.

В центре внимания — широкий круг тем, актуальных для каждого жителя: благоустройство общественных пространств, социальное обеспечение, поддержка предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность, здравоохранение и другие важные вопросы. Участники смогут поднять любую тему, требующую внимания со стороны власти.

«Выездная администрация — это прямой диалог жителей с властью. Все желающие смогу задать свои вопросы и внести предложения по самым важным темам: от благоустройства и ЖКХ до здравоохранения и безопасности. Мы хоти слышать каждого, чтобы вместе сделать наш округ комфортнее», — отметила депутат партии «Едина Россия» Надежда Смирнова.

В администрации городского округа отметили, на встрече ждут всех жителей, у которых есть вопросы.

