Две трети россиян не стесняются обсуждать с знакомыми размер своей зарплаты

41% из граждан России сознались, что подобные вопросы всплывают в разговоре с друзьями довольно редко. Только 33% сказали, что такие темы практически никогда не появляются в их общении с приятелями. Исследование по этому поводу провели сотрудники финансового маркетплейса «Сравни», а опубликовали полученные итоги РИА Новости.

Шесть процентов респондентов заявили, что практически всегда стесняются размера своих доходов. 20% знакомо такое ощущение, но это бывает не так часто. При этом подавляющему большинству не важно финансовое положение их друга. Только 5% заявили о том, что им комфортнее общаться с теми, кто стоит с ними на одном уровне по уровню зарплат. Все остальные свободны от таких предрассудков.