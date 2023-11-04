Две учительницы и три малолетних ребенка погибли в ДТП с военным КАМАЗом в Крыму

Как передает Baza, самая настоящая трагедия произошла вечером в субботу, 4 ноября, неподалеку от села Ишунь в Крыму на трассе Красноперекопск-Симферополь.

Сообщается, что ехавший по дороге грузовик КАМАЗ лоб в лоб столкнулся с двигавшимся во встречном направлении «Хендай Солярис». В легковом автомобиле находились двое взрослых и три ребенка. Все они погибли.

«В легковушке находилась 39-летняя учительница красноперекопской школы номер 5 Виктория Л. с тремя своими детьми (девочки в возрасте 3, 6 и 8 лет), а также ее 20-летняя знакомая, педагог местного центра детского и юношеского творчества, Евгения С. Все они погибли до приезда врачей скорой помощи», - приводится в публикации.

В настоящее время место аварии оцеплено, движение частично перекрыто. Материалы полицейской проверки переданы в военный следственный отдел по Республике Крым.

Уже известно, что находившийся за рулем КАМАЗа 35-летний водитель был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.