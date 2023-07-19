Две улицы Ленинского городского округа назовут в честь заслуженных людей муниципалитета

Одна из улиц будет названа в честь Героя социалистического труда, заслуженного агронома РФ, Почетного гражданина Московской области и Ленинского района Василия Яковлевича Мамрова. Он большую часть своей жизни проработал председателем правления колхоза-племзавода имени Горького в селе Молоково. Его именем назовут улицу в новом жилом комплексе «Пригород Лесное», который находится рядом с этим селом.

Владимир Васильевич Коротков — человек, в честь которого назовут ещё одну улицу. В своё время он возглавлял Ленинский узел связи, долгие годы работал на благо родного края на руководящих должностях в органах местного самоуправления, возглавлял Видновское ПТО городского хозяйства. За многолетний добросовестный труд был удостоен ряда областных, ведомственных и муниципальных наград. В его честь будет названа улица в жилом квартале деревни Тарычево.