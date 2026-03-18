Две вещи продлевают жизнь: тайская долгожительница 126 лет раскрыла секрет долголетия

Жительница провинции Лампхун по документам появилась на свет в 1900 году. Свой секрет долголетия она связывает с вегетарианством и прогулками на природе, пишет Лента.ру со ссылкой на таиландское издание Daily News

Таиландское издание Daily News сообщило о сенсационной находке в северной части страны. В деревне Намбоной, расположенной недалеко от города Чиангмай, проживает женщина, чье удостоверение личности указывает на невероятный возраст. Согласно официальному документу, Куйче Читсакунват родилась 5 сентября 1900 года. Если эти сведения соответствуют действительности, она является самым старым человеком из всех, когда-либо живших на Земле.

Из-за языкового барьера долгожительница, владеющая исключительно наречием народа карен, общалась с журналистом через переводчика. Женщина поделилась воспоминаниями о том, что при жизни застала короля Раму Девятого и была невероятно счастлива этой встрече. Сейчас, по ее словам, она не нуждается в материальных благах и чувствует себя абсолютно довольной, находясь в окружении природы.

У Куйче есть одна дочь и трое внуков, причем старшему из них уже 37 лет. Секрет своего феноменального долголетия таиландка видит в растительной диете и духовных практиках. Лучшим отдыхом для себя она считает неспешные прогулки возле дома.

Несмотря на наличие документа, выданного в 2009 году, неизвестно, проводилась ли тогда тщательная проверка указанной даты рождения. На данный момент бесспорный рекорд продолжительности жизни принадлежит японке Канэ Танаке, официально подтвержденный возраст которой составил 119 лет и 107 дней. Достижение француженки Жанны Кальман, прожившей 122 года, неоднократно ставилось под сомнение исследователями, подозревавшими подмену личности.