Две женщины сгорели при пожаре в жилом доме под Нижним Новгородом
Фото: [Волонтерский спасательный Отряд Спас Резерв/Медиасток.рф]
В селе Вякшенер Тоншаевского района Нижегородской области произошел пожар в двухквартирном жилом доме, в результате которого погибли две женщины. Об этом стало известно 28 ноября, как сообщили в телеграм-канале МЧС России по региону.
Предположительно, пожар возник из-за неисправности электропроводки в помещении.
«Происходило горение имущества в одной из квартир на площади 12 квадратных метров», – отметили в ведомстве.
