В ОЭЗ «Алабуга» произошел сильный пожар, горит склад аккумуляторов

В Татарстане произошел пожар на складе аккумуляторов, расположенном на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом стало известно из Телеграм-канала данной территории.

Пожар охватил площадь в пять тысяч квадратных метров. На место инцидента прибыли оперативные службы. Более 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно, и в результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент причины возгорания остаются неизвестными. Руководство особой экономической зоны (ОЭЗ) прибыло на место происшествия. Российские Телеграм-каналы распространяют фотографии пожара, который произошел на складе аккумуляторов, расположенном на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан.

