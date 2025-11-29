В ОЭЗ «Алабуга» произошел сильный пожар, горит склад аккумуляторов
В Татарстане произошел пожар на складе аккумуляторов, расположенном на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Об этом стало известно из Телеграм-канала данной территории.
Пожар охватил площадь в пять тысяч квадратных метров. На место инцидента прибыли оперативные службы. Более 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно, и в результате происшествия никто не пострадал.
На данный момент причины возгорания остаются неизвестными. Руководство особой экономической зоны (ОЭЗ) прибыло на место происшествия. Российские Телеграм-каналы распространяют фотографии пожара, который произошел на складе аккумуляторов, расположенном на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан.
