Двенадцать детских садов, возведенных инвесторами, откроют в Подмосковье ко Дню знаний

К началу нового учебного года в Московской области откроют 12 детских садов, которые построили инвесторы-застройщики за счет внебюджетных источников финансирования в рамках строительства новых жилых кварталов. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

В ведомстве уточнили, что в них смогут пойти 3,2 тысячи детей. В частности, в Балашихе откроют детские сады в ЖК «Пехра» и ЖК «Столичный», в Красногорске — в ЖК «Ильинские луга» и ЖК «Большое Путилково», Ленинском округе — в ЖК «Первый квартал», ЖК «Южное Видное» и ЖК «Восточное Бутово». Кроме того, в Люберцах по одному детсаду откроют в ЖК «Люберцы» и ЖК «Жулебино парк», в Мытищах — в ЖК «Скандинавский» и ЖК «Мытищи Парк», в Котельниках — в ЖК «Оранж Парк».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.