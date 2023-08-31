Двенадцать операционных столов поступили в больницы Подмосковья с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала этого года в больницы Подмосковья поступили 12 новых операционных столов, которые закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в областном Минздраве.
«Всего на их закупку было выделено почти 70 млн рублей. Преимущество этих столов заключается в том, что они многосекционные, а также позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
В министерстве уточнили, что операционные столы уже поступили в девять больниц региона, в том числе, в Балашиху, Химки, Одинцово и другие.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.