Двенадцать операционных столов поступили в больницы Подмосковья с начала года

«Всего на их закупку было выделено почти 70 млн рублей. Преимущество этих столов заключается в том, что они многосекционные, а также позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.