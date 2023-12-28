Двенадцатилетняя школьница из Мариуполя получила в подарок ноутбук в рамках акции «Елка желаний»
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Депутат Госдумы Алла Полякова в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнила новогоднюю мечту двенадцатилетней школьницы из Мариуполя.
Девочку зовут Альбина Байлым. Она давно увлекается творчеством и мечтала получить в подарок ноутбук. Благодаря акции ее желание было исполнено.
«Спасибо большое за подарок Московской области, спасибо большое», - сказала школьница.