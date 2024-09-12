Дверь частного самолета оторвалась во время полета и упала на пляж в Австралии

На пляж Саут-Брули в штате Новый Южный Уэльс рухнула дверь самолета.

У пролетающего над Австралией частного самолета во время полета оторвалась дверь. Об инциденте сообщает Daily Mail Australia.

Оторвавшаяся дверь рухнула на пляж Саут-Брули в штате Новый Южный Уэльс. В это время там находились отдыхающие — рыбаки и серферы.

По словам очевидца, оторвавшуюся дверь нашли в прибрежных кустах. Местные охранники убрали ее с побережья.

Позднее выяснилось, что это была дверь частного американского самолета RV-10. Несмотря на оторвавшуюся дверь, пилот и пассажир благополучно приземлились. Они рассказали, что дверь оторвалась из-за плохо зафиксированной защелки.

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