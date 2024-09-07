В России планируют развивать авиасообщение с африканскими странами и с Кубой

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, ведомство ведет переговоры о развитии авиасообщения с африканскими государствами, с Кубой и на иных направлениях. Об этом сообщило РИА Новости.

Он уточнил, что на данный момент уже имеются прямые рейсы на Кубу и в ряд государств африканского континента, прежде всего в Египет, Тунис, Алжир и Марокко.

По мнению Старовойта, в данном вопросе все зависит от спроса: так, если авиакомпанией виден спрос, то самолеты выходят на линию. Таким образом, тема изучается по определенным странам.

Он подчеркнул, что среди стран Африки традиционным направлением остается Египет, поэтому в этом ключе работа по отслеживанию спроса ведется, авиакомпании организуют чартерные рейсы или перевозки по расписанию.

Ранее он назвал россиянам способы сэкономить на покупке авиабилетов.