Такие меры могут быть применены, если певица откажется добровольно передавать ключи от помещения Полине Лурье, которая является новой владелицей данного жилья согласно решению суда. Конкретный способ обеспечения доступа будет избран на месте и напрямую зависит от технических особенностей двери. То, каким образом будут вскрыты двери, будет зависеть от сложности замков и конструкции двери, уточнил юрист.

Соловьев также добавил, что с практической точки зрения для Полины Лурье действительно будет целесообразнее, если специалисты ограничатся вскрытием замка. Однако если запорные механизмы окажутся слишком сложными или дверь будет дополнительно укреплена, у исполнителей будет законное основание для ее демонтажа с петель. В таком случае новой собственнице квартиры придется самостоятельно устанавливать новую дверную конструкцию после получения доступа.

