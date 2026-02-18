Двери против хода, прозрачная крыша и турбина: как АвтоВАЗ пытался удивить мир

В начале 2000-х годов АвтоВАЗ решился на смелый эксперимент, который до сих пор вспоминают с восхищением и грустью, пишет портал 110km.ru. Речь идет о концепте Lada Peter Turbo — одном из самых ярких и спорных прототипов в истории отечественного автопрома. Премьера состоялась в августе 2000 года в Московском автосалоне, и машина произвела фурор.

Внешность концепта разительно отличалась от всего, что ВАЗ выпускал до этого. Плавные линии, аэродинамические формы — никакой угловатости и квадратности.

Вдохновителем проекта выступил художник С. Синельников, который стремился уйти от стандартных решений. Название Peter Turbo отсылало к роману Василия Аксенова «Остров Крым» и должно было символизировать прорыв.

Инженеры тоже не подкачали: передние двери открывались традиционно, а задние — против хода движения, что добавляло футуристичности. Крышу сделали прозрачной с легким вогнутым профилем. Внутри — минимализм, цифровая приборная панель и эргономичные сиденья.

Кроме того, под капот планировали ставить турбированный мотор объемом 1,6-1,8 литра. Разгон до сотни должен был занимать около 9-10 секунд, а максимальная скорость достигать 200 км/ч — настоящий спорткар!

Увы, экономические трудности и приоритет на экспортные модели не позволили запустить Peter Turbo в серию. Концепт так и остался единичным экземпляром. Однако его влияние на историю марки трудно переоценить. Элементы дизайна позже проявились в моделях Kalina и Granta. А сам проект доказал: российский автопрос способен на смелые эксперименты, даже если они остаются только в музеях и воспоминаниях.

