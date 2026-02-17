В России начались продажи «Газелей» в новом цвете

Горьковский автозавод решил порадовать поклонников коммерческого транспорта свежим взглядом на привычные модели, пишет «Российская газета». Теперь «Газели» Next и NN доступны покупателям в новом оттенке кузова — светло-голубой металлик с поэтичным названием Silver Blue. Разработчики обещают, что цвет подарит ощущение чистого неба и легкости даже в самой будничной рабочей поездке.

Пока новинку можно заказать только для цельнометаллических фургонов с одно- и двухрядной кабиной. Но в планах завода — расширить присутствие Silver Blue на другие модификации.

Уже скоро в этом цвете можно будет увидеть бортовые грузовики, пассажирские версии и специальные коммерческие комплектации. Так что выбор для предпринимателей и водителей станет еще шире.

Интересно, что новый оттенок оказался не только эстетическим, но и практическим. На светло-голубом металлике пыль и мелкие царапины менее заметны. А еще светлый кузов лучше отражает солнечные лучи, поэтому в жаркую погоду в кабине будет прохладнее — водителям это оценят.

Техническая начинка остается на высоте: «Газель» Next предлагает выбор из дизельных двигателей объемом 2,5 и 2,8 литра, бензинового мотора 2,7 литра и двухтопливных агрегатов 3,0 литра. «Газель» NN» оснащается турбодизелем 2,5 литра, который славится экономичностью.

Ранее сообщалось, что в России начали продавать переделанную «Волгу» с «американским сердцем».