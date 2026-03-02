Двери захлопнулись: туристов из России выставили из дубайского отеля на улицу под ракетами

В Объединенных Арабских Эмиратах путешественников принудительно выгоняют на улицу, освобождая номера для новых постояльцев. Некоторым россиянам пришлось провести ночь на парковке из-за отсутствия мест. Ситуация осложнилась отменой трансферов между гостиницами и аэропортами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Объединенных Арабских Эмиратах туристы массово жалуются на принудительное выселение из гостиниц. Как сообщает Telegram-канал Shot, администрация отелей требует от постояльцев покинуть номера строго к обозначенному сроку, несмотря на сложную обстановку в регионе.

Причиной подобных действий называется необходимость заселения новых гостей. В частности, уведомления с требованием освободить жилье получили постояльцы отеля Radisson Blu Resort Fujairah. Аналогичные сообщения пришли путешественникам, проживающим в гостиницах других городов страны.

Люди оказались предоставлены сами себе и вынуждены в срочном порядке искать альтернативные варианты размещения. В результате часть российских граждан не смогла оперативно найти новое жилье и отправилась ночевать на парковку.

Дополнительные трудности создала остановка работы регулярных шаттлов, которые курсируют между гостиницами и воздушными гаванями. Ранее сообщалось о россиянке с младенцем, застрявшей в Эмиратах без местной валюты. Женщине помогла соотечественница.