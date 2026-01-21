«Двери закрыты для прежней хозяйки». Полина Лурье сменила замки в купленной у Долиной квартире

Полина Лурье официально вступила во владение апартаментами в престижном районе Хамовники, сменив замки. Объект недвижимости перешел к ней от народной артистки Ларисы Долиной по итогам судебного разбирательства.

Как сообщила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко, ее доверительница уже приступила к обустройству на новом месте после завершения переезда. Эти действия знаменуют практическое исполнение решения суда, поставившего точку в длительном жилищном споре.

Сама Лариса Долина предпочла не раскрывать детали своего нынешнего местоположения, отказавшись комментировать вопросы о месте проживания после передачи квартиры. Однако певица отметила, что в непростой для себя период находится в кругу близких людей, чья поддержка помогает ей справляться с давлением общественной критики.

Судебный процесс о праве собственности на хамовническую квартиру продолжался в течение 2025 года. Итоговое постановление суда было вынесено в пользу Полины Лурье, что обязало предыдущую владелицу освободить жилое помещение.

