Двери закрыты: вернувшиеся релоканты в Россию столкнулись с неприятной проблемой

Специалисты из области корпоративных финансов, вернувшиеся в Россию после релокации, сталкиваются с серьезными барьерами при трудоустройстве. По наблюдениям экспертов, длительное отсутствие на локальном рынке утратило статус преимущества и превратилось в сигнал тревоги для нанимателей, пишет РБК.

В инвестиционном бизнесе ключевое значение имеют актуальные контакты и понимание местной специфики. Кандидат, не работавший в России 2–3 года, сталкивается с разрушением профессиональных связей и теряет ориентиры в изменившемся отраслевом ландшафте. Как отмечают консультанты, даже полугодовой перерыв способен ограничить эффективность сотрудника. Международный опыт сегодня редко воспринимается как ценность, и вернувшиеся спустя год специалисты зачастую уступают коллегам, непрерывно трудившимся в стране.

Помимо профессиональных аспектов, многие работодатели, особенно с госучастием, настороженно относятся к тем, кто покинул Россию в период турбулентности. Хотя причиной отъезда часто становились семейные или рабочие обстоятельства, компании все чаще анализируют публичную активность претендентов: высказывания в соцсетях, участие в дискуссиях и следы профессиональной деятельности за рубежом. Резкие антироссийские заявления могут полностью исключить кандидата из отбора. Отдельные официальные лица призывают проверять, какие позиции релоканты занимали за границей, что усиливает общий климат настороженности.

На руководящих ролях риски проявляются наиболее остро. Топ-менеджерам необходимо демонстрировать непрерывную вовлеченность в рынок и поддерживать безупречную репутацию.

В сфере Private Equity и семейных офисов успех зависит от личных связей и глубокого погружения в локальный бизнес-контекст. Кандидат, отсутствовавший три года, утрачивает понимание российской специфики. Службы безопасности нередко фиксируют длительное отсутствие как потенциальный риск и выносят негативное заключение.

В венчурных фондах и корпоративных департаментах M&A приоритет отдается аналитическим навыкам. Нетворкинг здесь менее критичен, а международный опыт может стать плюсом при работе с зарубежными партнерами. Однако важна быстрая культурная адаптация и погружение в российские реалии.

Наиболее консервативный сегмент — инвестиционные банки с госучастием. Здесь ключевую роль играет проверенная лояльность. На уровне власти звучат рекомендации не принимать релокантов в госкомпании. Для кандидата с трехлетним зарубежным опытом шансы на руководящую позицию в госбанке практически отсутствуют.

Для аналитиков и менеджеров базовые принципы остаются теми же, но на первый план выходят профессиональные компетенции. В частном секторе дефицит кадров может перевесить настороженность. Кандидату необходимо подтвердить актуальность навыков и продемонстрировать готовность погружаться в текущие реалии.

Эксперты дали рекомендации возвращенцам. Стоит заранее подтвердить свою профессиональную ценность через конкретные проекты и сертификаты, а также актуализировать знание рынка — изучить последние сделки и изменения, восстановить утраченные связи. Причины отъезда и возвращения лучше формулировать четко и позитивно, делая акцент на получении опыта или семейных обстоятельствах. Перед выходом на рынок необходимо провести аудит цифрового следа в соцсетях, так как многие работодатели мониторят публичные профили кандидатов. Также стоит проявить гибкость в карьерных ожиданиях: возможно, имеет смысл стартовать с позиции на ступень ниже, чтобы закрепиться в отрасли.