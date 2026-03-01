Двери закрываются: отели Дубая и Шарджи начали выселять российских туристов

Российские туристы в Объединенных Арабских Эмиратах оказались в ловушке: покинуть страну невозможно из-за закрытого неба, а остаться в отеле — тоже проблема, если закончились оплаченные дни. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), которую передает ТАСС, отели Дубая и Шарджи начали выселять постояльцев сразу после истечения срока бронирования, невзирая на форс-мажорные обстоятельства.

Ситуация разделила путешественников на два лагеря: тем, кто покупал тур у оператора, повезло больше. Вице-президент АТОР Артур Мурадян пояснил, что компании в таком случае ищут альтернативные варианты размещения или продлевают проживание за свой счет. А вот самостоятельным туристам приходится выпутываться самим — бегать по отелям в поисках свободных номеров и договариваться на месте.

Контраст с другими эмиратами разительный. Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хайма взяли на себя расходы по продлению проживания для застрявших гостей. В Дубае и Шардже о такой щедрости пока не слышно. Наоборот, как ранее сообщали в АТОР, местные отельеры на фоне кризиса даже подняли цены, пользуясь ажиотажем.

Добавляет масла в огонь и невозможность уехать наземным транспортом. Генконсульство России в Дубае предупредило: погранпереходы на границах с Оманом и Саудовской Аравией работают нестабильно, и попытки покинуть Эмираты по суши могут обернуться еще большими проблемами.

Напомним, что остановка авиасообщения связана с обострением ситуации в регионе. По данным Минобороны ОАЭ, за последние дни Иран запустил в сторону страны полторы сотни баллистических ракет и более пятисот беспилотников. Большую часть удалось сбить, но небо над Эмиратами по-прежнему закрыто. Туристы остались один на один с пустыней, отельными счетами и неопределенностью.

