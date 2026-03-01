Застрявшая в Дохе россиянка рассказала о молчании авиакомпании

Российские туристы на Ближнем Востоке оказались в непростой ситуации: авиасообщение с некоторыми странами приостановлено, а точных сроков возобновления полетов никто не называет. Пассажиры застыли в аэропортах в ожидании новостей, и история Ксении из Санкт-Петербурга — лишь одна из многих. Об этом пишет РИА Новости .

Девушка должна была вылететь из Дохи минувшей ночью. Рейс в расписании значился, на табло аэропорта он продолжал висеть, но ни подтверждения вылета, ни отмены пассажиры не видели. Ксения призналась, что информации о том, когда самолет все же отправится, у нее нет.

«Я нахожусь в Дохе. Вылетать должны в 2 часа ночи, на табло вылетов наш рейс еще висит. Больше данных нет», — рассказала она.

Маршрут Ксении оказался запутанным: она должна была вернуться в Санкт-Петербург через Стамбул. Однако сейчас все планы рухнули из-за неопределенности с полетами. От авиакомпании, которая должна была выполнить рейс, не пришло ни одного сообщения.

«От авиакомпании писем не было. Звонили в консульство — они сами ждут новостей об открытии неба или иных вариантах», — поделилась переживаниями петербурженка.

Ситуация осложняется тем, что крупнейшие перевозчики региона одна за другой продлевают остановку полетов. Национальный авиаперевозчик ОАЭ компания Etihad из Абу-Даби не будет летать до 14.00 2 марта. Бюджетные авиакомпании flydubai и Air Arabia остановили рейсы из Дубая и Шарджи до 15.00 3 марта. А флагманская Emirates продлила приостановку полетов в и из Дубая до 15.00 2 марта.

В этой круговерти отмен и переносов пассажиры вроде Ксении остаются один на один с табло аэропорта и отсутствием информации. Консульство, куда обратились туристы, также не имеет оперативных данных и ждет официальных решений. Пока небо над регионом остается закрытым, российские путешественники вынужденно продлевают свою командировку в аэропортах Ближнего Востока.

Ранее россиянам рассказали, как безопасно выбраться из охваченного обострением Ирана.