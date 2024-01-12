Двести девять ребят из Каширы примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Двести девять учеников школ Каширы примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Отмечается, что число школьников в Кашире, прошедших в региональный этап в этом году, на 87 человек превышает показатель прошлого учебного года. Количество участников увеличилось по следующим предметам: география, литература, обществознание, история, право.

Больше всего ребят, участвующих в региональном этапе, учатся в школах №7, №10 и №3 — это 53, 25 и 15 учеников соответственно.

Региональный этап олимпиады начался в Подмосковье 10 января. Первым в его рамках проходит испытание по французскому языку. Оно проводится в два этапа.