Двести пенсионеров Подмосковья приняли участие в танцевальных мастер-классах

Представители старшего поколения в рамках физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов» поучаствовали в мастер-классах по фитнесу и танцам.

«Я очень довольна. Были замечательные физкультурные упражнения, очень здорово, что в программу включили сальсу — это очень популярное сейчас танцевальное направление. Будем стараться продолжать посещать мастер-классы по этому танцу и дальше», — поделилась 85-летняя участница проекта из Черноголовки Юлия Леонидзе.

Она отметила, что в округах Московской области пять раз в неделю проходят занятия лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой Стрельникова, скандинавской ходьбой, а также экскурсии, в которых могут принять участие представители старшего поколения.

«Это прежде всего энергообмен, прекрасно, что наши пенсионеры могут так активно проводить свое время. В Богородском округе это движение очень популярно, и мы будем прилагать максимум усилий, чтобы и дальше проект рос и развивался», — сказал депутат Совета депутатов Богородского городского округа Олег Карцов.

Отметим, что данный проект реализуют в регионе с 2019 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ранее Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.