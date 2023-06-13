Двести тысяч доз вакцины от бешенства разложили в Подмосковье с помощью средств малой авиации

Порядка 200 тысяч доз вакцины от бешенства разложили в Подмосковье, сообщили в областном Минсельхозпроде. Вакцина представлена в виде съедобных брикетов-приманок, ее раскладывали с помощью средств малой авиации.

В сообщении ведомства уточнили, что вакцину раскладывали в лесах и труднодоступных местах. Подобные вакцины являются абсолютно безопасными для животных, включая домашних, подчеркнул зампред регионального Правительства Георгий Филимонов, который курирует министерство. По его словам, всего в области в этом году специалисты областной Госветслужбы планируют разложить свыше 1,2 миллиона такой вакцины.

В министерстве добавили, что подобные меры позволяют значительно снижать число случаев выявления бешенства животных и предотвращать их появление. Так, за последние пять лет оно сократилось на 88%.

В конце мая сообщалось, что подмосковная Госветслужба за первый квартал этого года вакцинировала от бешенства свыше 110 тысяч домашних кошек и собак.