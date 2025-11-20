Двигатель советского истребителя подняли со дна моря у берегов Сахалина

У берегов Сахалина провели уникальную операцию по подъему авиационного двигателя со дна моря, передает портал ASTV.

Изначально следы советского истребителя УТИ-Ла-11 в заливе Анива обнаружили рыбаки. Позже поисковые группы провели обследование акватории и идентифицировали фрагменты самолета.

13 ноября специалисты «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» совместно с «Морспасслужбой» успешно подняли двигатель самолета на поверхность.

Подготовка и проведение операции потребовали применения современных технологий. Специалисты использовали телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) для обследования морского дна.

Работы значительно осложнялись практически нулевой видимостью и возрастом обломков, пролежавших под водой несколько десятилетий. С помощью манипулятора ТНПА к двигателю прикрепили навигационный буй для точного позиционирования, после чего команда водолазов закрепила стропы и осуществила подъем исторической находки на поверхность.

Найденный двигатель передали поисковикам для очистки и детального исследования. Изучение этой важной детали значительно повышает шансы на обнаружение основного фюзеляжа самолета и останков членов экипажа.

