«Лошадь провалилась в Золотую Орду»: дагестанец на коне упал в склеп XV века

В Астраханской области произошел необычный инцидент — житель Дагестана, участвовавший в конном марафоне, приуроченном ко Дню народного единства, вместе со своей лошадью неожиданно провалился под землю в районе села Селитренное. Об инциденте стало известно телеграм-каналу Baza.

Во время перехода грунт внезапно начал уходить из-под копыт животного. Лошадь вместе с седоком оказалась в глубокой яме со стенами, выложенными старинным кирпичом. Сначала мужчина подумал, что провалился в заброшенный колодец.

Животное удалось извлечь на поверхность без каких-либо повреждений. Прибывшие на место происшествия археологи сразу опознали в образовавшейся полости средневековый склеп, относящийся к периоду Золотой Орды XV-XVI веков.

Выяснилось, что впервые склеп обнаружили и исследовали еще в 2005 году, а вскоре — засыпали для сохранности. После обрушения склеп законсервировали во второй раз.

