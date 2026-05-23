Двигатели отказали прямо в космосе: раскрыты жуткие подробности 12 го полета SpaceX

Компания Илона Маска провела исторический запуск полностью переработанной ракетной системы третьего поколения. Несмотря на отказ двигателей на обеих ступенях, ракета выполнила ключевые задачи и совершила контролируемое приводнение, эффектно взорвавшись при ударе о воду, пишет РИА Новости.

Дебют поколения V3 и старт с новой площадки

Американская космическая компания SpaceX провела 12-е по счету полномасштабное испытание своей сверхтяжелой многоразовой транспортной системы Starship. Данный запуск, транслировавшийся в прямом эфире на платформе X, стал знаковым для инженеров. Эксперты и руководство компании впервые протестировали в реальных условиях кардинально модернизированную модификацию космического корабля и ракеты-носителя, получившую внутреннее обозначение Version 3 (Block 3).

Помимо конструктивных новшеств самой ракеты, специалисты SpaceX впервые задействовали для старта абсолютно вторую пусковую площадку (OLP-2) на частном космодроме Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Обновленный ракетный комплекс в полной сборке увеличился в размерах и достиг рекордной высоты в 124 метра, став самой крупной и мощной летающей ракетной системой в истории человечества.

Проблемы с двигателями и орбитальные маневры

Несмотря на итоговый успех миссии, полет сопровождался рядом серьезных технических нештатных ситуаций в работе силовых установок Raptor 3:

  • Сбой первой ступени. На этапе набора высоты у гигантского ускорителя Super Heavy преждевременно отключился один из 33 двигателей. После разделения ступеней бустер не сумел корректно перезапустить двигатели для маневра возврата и совершил неуправляемое жесткое падение в воды Мексиканского залива на скорости около 1450 км/ч.
  • Потеря двигателя корабля. Сам космический корабль Starship при выходе на заданную траекторию полета также лишился одного из шести своих двигателей. Из-за этого инженерам пришлось продлить время работы оставшихся агрегатов, чтобы компенсировать нехватку тяги.

Тем не менее, запаса мощности хватило для выполнения ключевой научной программы. Starship успешно открыл модернизированный грузовой отсек и вывел в космическое пространство 22 симулятора спутников Starlink. В ходе миссии два модифицированных мини-спутника отделились и вели непрерывную высокоскоростную съемку теплозащитного экрана корабля, передавая уникальные кадры на Землю. Из-за потери двигателя инженерам пришлось отменить запланированный космический тест по повторному зажиганию «Раптора» на орбите.

Финал часового полета в Индийском океане

Примерно через час после старта, преодолев половину земного шара по суборбитальной траектории, Starship вошел в плотные слои атмосферы. Бортовые телекамеры зафиксировали прохождение экстремального плазменного туннеля, во время которого проверялась выносливость обновленной теплозащиты и новых увеличенных крыльев-плавников.

В районе целевого назначения в акватории Индийского океана корабль совершил сложнейший финальный маневр: перевернулся в вертикальное положение, активировал два посадочных двигателя для гашения скорости и совершил точное мягкое приводнение. Сразу после контакта с поверхностью воды конструкция Starship полностью разрушилась в результате мощного взрыва, что являлось ожидаемым итогом теста, поскольку спасение корпуса в этой миссии не планировалось. Глава SpaceX Илон Маск поздравил команду с «эпическим» результатом, заявив, что первый полет поколения V3 стал важным шагом на пути к Луне и Марсу.

