Движение автобусов и грузовых автомобилей восстановили в Поволжье
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В четырех регионах Поволжья восстановили движение рейсовых автобусов и грузовых автомобилей по федеральным трассам. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что запрет на движение был введен в республиках Татарстан, Чувашия, Марий Эл, а также в Ульяновской области в пятницу.
Отмечается, что причиной его введения стал сильный снегопад.
Добавляется, что также неблагоприятные погодные условия повлияли и на график движения десяти поездов.