Движение автобусов и грузовых автомобилей восстановили в Поволжье

В четырех регионах Поволжья восстановили движение рейсовых автобусов и грузовых автомобилей по федеральным трассам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что запрет на движение был введен в республиках Татарстан, Чувашия, Марий Эл, а также в Ульяновской области в пятницу.

Отмечается, что причиной его введения стал сильный снегопад.

Добавляется, что также неблагоприятные погодные условия повлияли и на график движения десяти поездов.