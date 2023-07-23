Движение автотранспорта на Крымскому мосту перекрыли без объяснения причин

Движение любого автотранспорта по Крымскому мосту в обе стороны временно перекрыто. Об этом в соцсетях проинформировали в оперативном штабе, контролирующем ситуацию на путепроводе.

Всех находящихся на мосту и в досмотровой зоне пассажиров и водителей попросили сохранять спокойствие, неукоснительно следуя указаниям сотрудников транспортной безопасности Крымского моста.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

О причинах закрытия движения по крымскому мосту не уточняется.

Ранее сообщалось, что на участке сухопутного коридора в Крым в освобожденной российскими военными части Херсонской области наблюдается серьезный рост автотранспорта. На это указал врио главы региона Владимир Сальдо.