Движение автотранспорта по Крымскому мосту экстренно перекрыто - оперштаб
Фото: [© РИА Новости]
Автомобильное движение с наступлением субботы, 11 ноября, временно приостановлено.
Об этом сообщается в официальном аккаунте путепровода в соцсетях.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - приводится в публикации.
Всем находящимся в данный момент на мосту автолюбителям, а также тем, кто в зоне досмотра, предлагается неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие, находясь в очереди к проезду.