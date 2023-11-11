Движение автотранспорта по Крымскому мосту экстренно перекрыто - оперштаб

Об этом сообщается в официальном аккаунте путепровода в соцсетях.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - приводится в публикации.

Всем находящимся в данный момент на мосту автолюбителям, а также тем, кто в зоне досмотра, предлагается неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие, находясь в очереди к проезду.