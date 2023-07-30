Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли без объяснения причин

Как сообщается в пабликах, отслеживающих обстановку на Крымском мосту в круглосуточном режиме, в настоящее время невозможно въехать на мост как со стороны Керчи, так и с Краснодарского края.

Всех автолюбителей правоохранители просят сохранять спокойствие. Когда возобновится движение по Крымскому мосту пока не сообщается.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.

Причины остановки движения в обе стороны не уточняются. Стоит отметить, что это уже не первый подобный блокинг без объяснения причин. За последнюю неделю движение по Крымскому мосту прерывалось неоднократно, иногда даже по нескольку раз в день.