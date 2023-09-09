О приостановке транспортного проезда по путепроводу сообщает оперативный штаб в соцсетях. Движение перекрыто как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи.

Причины прекращения движения по Крымскому состу не приводятся. Водителей просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, ожидать возобновление движения и сохранять спокойствие.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что два беспилотных надводных катера вплотную приблизились к Крымскому мосту. Однако были замечены и перехвачены российскими пограничными боевыми расчетами.