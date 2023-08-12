Об этом сообщается в аккаунте оперштаба ситуационного центра по происходящему на путепроводе в социальных сетях.

Отмечается, что пока всем видам транспорта запрещено въезжать на Крымский мост. Причины перекрытия движения не сообщаются.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - приводится в публикации.

За последние несколько недель кратковременные перекрытия движения по Крымскому мосту стали регулярными. Это делается в целях безопасности автомобилистов. Последний раз движение со стороны Тамани в Керчь и обратно временно перекрывалось 9 августа.