Движение через Крымский мост полностью приостановлено

Это связано с неким чрезвычайным происшествием, которое произошло в районе 145-й опоры.

О полной остановке движения через переправу сообщил глава Республики Крым Владимир Аксенов.

«Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», - предупредил он в своем микроблоге.

Для скорейшего решения проблемы Аксенов провел разговор с Виталием Савельевым, федеральным министром транспорта. Вдобавок к этому, руководство полуострова ведет общение с властями Краснодарского края. Заместитель председателя Крымского правительства Игорь Михайличенко уже выехал на место происшествия. Туристов, двигающихся в сторону Крыма либо тех, кто пытается выехать на материк, призвали выбрать альтернативные пути передвижения.