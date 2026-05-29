Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Проезд автомобилей на участке выезда из Ярославля по направлению к Москве временно остановлен. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 29 мая в своем телеграм-канале сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.