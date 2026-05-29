Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Проезд автомобилей на участке выезда из Ярославля по направлению к Москве временно остановлен. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 29 мая в своем телеграм-канале сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в публикации.

Евраев отметил, что регион подвергся атаке беспилотников. Военные подразделения Минобороны и сотрудники силовых структур продолжают отражать нападение.

Губернатор рекомендовал временно отказаться от поездок на данном направлении, а в случае крайней необходимости выбирать объездные маршруты в обход закрытого участка.

Ранее сообщалось о закрытии трассы М-8 из-за последствий атаки БПЛА под Ярославлем.

