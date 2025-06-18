«Движение первых»: летний фестиваль в Павловском Посаде 19 июня

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

19 июня в Павловском Посаде, на территории Дома культуры «Филимоновский», развернется яркий летний фестиваль «Движение первых».

Начиная с 11:00, гостей ожидает насыщенная программа, развернувшаяся на семи тематических площадках под открытым воздухом.

Фестиваль предоставит уникальную возможность погрузиться в мир различных направлений, включая формирование патриотизма, международное сотрудничество, волонтерскую и добровольческую деятельность, развитие медиа-компетентностей и навыков коммуникации, пропаганду спорта и здорового образа жизни, а также исследование туризма, путешествий и экологических проблем.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

«Будем знакомиться с направлениями главной детско-юношеской организации страны Движение Первых через мастер-классы и активности» — сказал Андрей Афанасьев.

Инициаторами и проводниками фестиваля выступают активисты Совета Первых. В программе – спортивные состязания в формате эстафеты, интерактивный мастер-класс «Почта добра», познавательная экологическая игра, зона для развития медиа-навыков, и выставка исторических артефактов от клуба «Хранители истории» школы №10.

Вход на фестиваль свободный.

Приглашаются к участию ребята от 6 лет и старше.

Ждем всех желающих в Павловском Посаде!